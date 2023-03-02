Новый президент Чехии Павел: возвращение украинских территорий может обойтись слишком дорого

Недавно избранный президент Чехии Петр Павел считает, что НАТО следует начать поставки истребителей на Украину.

По его мнению, государства Североатлантического альянса должны в перспективе передать Киеву боевые самолеты.

При этом он признал, что с момента принятия такого решения до его реализации пройдет не меньше полугода.

Павел уточнил, что возврат украинских территорий может обойтись лишком дорого и допустил, что Киев пойдет на территориальные уступки России ради заключения мирного договора.