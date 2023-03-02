США собираются привлекать к военным учениям новые страны ради сдерживания Китая

США планируют увеличить масштабы своих военных учений, проводимых в Индо-Тихоокеанском регионе, а также привлекать к ним новые страны.

Такое заявление сделала помощник главы Пентагона Мара Карлин, которая отвечает за вопросы планирования, стратегии и потенциала.

Она отметила, что Соединенные Штаты проводят достаточно много двусторонних и многосторонних военных учений.

Карлин уточнила, что учения будут расширяться с целью сдерживания Китая, а также напомнила, что в прошлом году в учениях вместе с американцами участвовали представители 14 стран.