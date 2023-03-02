Астрономы предупредили о приближении к Земле кометы с хвостом в несколько диаметров Луны

Астрономы предупреждают, что к Земле приближается комета с очень большим хвостом, который по размерам превосходит ручку ковша Большой Медведицы.

Наблюдать движение кометы можно будет в октябре 2024 года, лучшее всего она будет видна в Северном полушарии.

Комета открыта китайскими учеными, которые дали ей название «Пурпурная гора». Сообщается, что ее будет видно невооруженным взглядом даже днем.

Вероятно, эта комета в прошлый раз пролетела мимо Земли примерно 30 тыс. лет назад. Никакой угрозы жителям планеты она не несет.