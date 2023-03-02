Захарова: США много лет уничтожали православие на Украине
2023-03-02 02:15
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в течение многих лет США занимались уничтожением православия на Украине.
Это заявление она сделала в ответ на замечание постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о проблемах со свободой религии на Украине.
Захарова отметила, что именно Соединенные Штаты и создали эти проблемы, их технологи годами вели подрывную деятельность.
Представитель МИД подчеркнула, что США регулярно нарушают права человека на свободу религий.
Опубликовано: Светлана Репина