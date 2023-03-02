МИД Венгрии: Евросоюз не хочет прекращения огня на Украине
2023-03-02 02:19
Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер сообщил, что Евросоюз не хочет завершения боевых действий на Украине.
Он рассказал, что Венгрия предлагала включить в документы ЕС к годовщине начала спецоперации призыв к мирным переговорам и прекращению огня.
Однако главы государств Евросоюза во время обсуждения этого вопроса в Брюсселе отказались от такого подхода.
Из этого Менцер делает вывод, что прекращение огня – некая красная линия для Евросоюза, и ее пересечение рассматривается как недопустимое.
Опубликовано: Светлана Репина