Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер сообщил, что Евросоюз не хочет завершения боевых действий на Украине.

Он рассказал, что Венгрия предлагала включить в документы ЕС к годовщине начала спецоперации призыв к мирным переговорам и прекращению огня.

Однако главы государств Евросоюза во время обсуждения этого вопроса в Брюсселе отказались от такого подхода.

Из этого Менцер делает вывод, что прекращение огня – некая красная линия для Евросоюза, и ее пересечение рассматривается как недопустимое.