Нетаньяху обвинил своего предшественника Лапидла в провокации конституционного кризиса
2023-03-02 02:25
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его предшественник Яир Лапид, который сейчас возглавляет парламентскую оппозицию, хочет спровоцировать конституционный кризис.
Нетаньяху отметил, что Лапид не идет на диалог и отказывается обсуждать законопроект по судебной реформе.
По мнению премьера, таким способом его предшественник пытается привести ситуацию к новым выборам.
Нетаньяху осудил демонстрантов, которые на днях вступили в противостояние с полицией в Тель-Авиве, и призвал прекратить анархию.
Опубликовано: Светлана Репина