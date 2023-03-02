Нетаньяху обвинил своего предшественника Лапидла в провокации конституционного кризиса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его предшественник Яир Лапид, который сейчас возглавляет парламентскую оппозицию, хочет спровоцировать конституционный кризис.

Нетаньяху отметил, что Лапид не идет на диалог и отказывается обсуждать законопроект по судебной реформе.

По мнению премьера, таким способом его предшественник пытается привести ситуацию к новым выборам.

Нетаньяху осудил демонстрантов, которые на днях вступили в противостояние с полицией в Тель-Авиве, и призвал прекратить анархию.