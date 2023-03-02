Бывший офицер американской разведки, морпех Скотт Риттер заявил, что в случае удара по Приднестровью Владимир Зеленский будет уничтожен.

По мнению разведчика, в такой ситуации от приказа к атаке на Приднестровье до гибели Зеленского пройдет не более 48 часов.

Риттер убежден, что уничтожен будет не только президент Украины, но и здания Верховной Рады, Минобороны, а также президентский дворец.

Ранее экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил, что Украина держит войска у границы с Приднестровьем из-за искусственного нагнетания ситуации в регионе.