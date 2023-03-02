Джастин Бибер окончательно отменил все свое мировое турне 2022-23 годов

Приостановка летом 2022 года мирового турне канадца Джастина Бибера по состоянию здоровья, очевидно, стала окончательной, последние концерты, запланированные на март, были отменены, сообщают фан-сайты и сайты по продаже билетов.

После сообщений об отмене во вторник на фан-сайтах в Соединенном Королевстве, сайт американского гиганта Ticketmaster сообщил в среду, что все его концерты в США, Ирландии и Франции отменены.

У Джастина Бибера был тяжелый 2022 год из-за проблем со здоровьем. В июне прошлого года ему пришлось отменить часть своего мирового турне из-за редкого синдрома Рамзи Ханта, парализовавшего одну сторону его лица.

«Со мной все будет в порядке, но мне нужно время, чтобы отдохнуть и поправиться», — заявил тогда 29-летний поп-певец.

В январе прошлого года Бибер продал права на свой музыкальный каталог компании Hipgnosis за 200 миллионов долларов, став последним в длинном списке таких артистов, как Боб Дилан или Брюс Спрингстин, которые также решили продать свои каталоги.