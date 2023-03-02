В высохшей лагуне на острове Пасхи обнаружена новая статуя
Новые моаи, статуи характерные для острова Пасхи, были обнаружены в высохшей лагуне кратера вулкана, сообщила коренная община, отвечающая за администрацию национального парка.
Это поистине уникальное открытие, так как моаи впервые были обнаружены внутри кратерного озера Рано Рараку», — говорится в пресс-релизе общины Мау Хенуа, управляющей парком.
По словам Хенуа, эта находка может открыть новые перспективы в истории острова.
Моаи были обнаружены 21 февраля группой ученых из трех чилийских университетов, которые сотрудничают с Национальной лесной корпорацией (Conaf) для восстановления заболоченной территории, расположенной в кратере Рано-Рараку, пострадавшем от пожара в октябре прошлого года.
Озеро начало высыхать еще в 2018 году по разным причинам, в том числе связанным с изменением климата, сообщили ученые.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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