В высохшей лагуне на острове Пасхи обнаружена новая статуя

Новые моаи, статуи характерные для острова Пасхи, были обнаружены в высохшей лагуне кратера вулкана, сообщила коренная община, отвечающая за администрацию национального парка.

Это поистине уникальное открытие, так как моаи впервые были обнаружены внутри кратерного озера Рано Рараку», — говорится в пресс-релизе общины Мау Хенуа, управляющей парком.

По словам Хенуа, эта находка может открыть новые перспективы в истории острова.

Моаи были обнаружены 21 февраля группой ученых из трех чилийских университетов, которые сотрудничают с Национальной лесной корпорацией (Conaf) для восстановления заболоченной территории, расположенной в кратере Рано-Рараку, пострадавшем от пожара в октябре прошлого года.

Озеро начало высыхать еще в 2018 году по разным причинам, в том числе связанным с изменением климата, сообщили ученые.