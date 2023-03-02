В аэропорту Пенсильвании в багаже пассажира найдено взрывное устройство

Взрывное устройство было обнаружено во время обычной проверки регистрируемого багажа в аэропорту Пенсильвании.

Власти США объявили в среду, 1 марта, о задержании мужчины, который пытался провезти в своем багаже взрывное устройство на территорию аэропорта.

«Устройство было обнаружено во время обычной проверки зарегистрированного багажа в понедельник в международном аэропорту Лихай-Вэлли», говорится в заявлении Агентства транспортной безопасности США (TSA).

Как отмечает источник, сигнал об опасности был получен, когда чемодан вошел в устройство досмотра багажа.

