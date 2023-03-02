В аэропорту Пенсильвании в багаже пассажира найдено взрывное устройство
Взрывное устройство было обнаружено во время обычной проверки регистрируемого багажа в аэропорту Пенсильвании.
Власти США объявили в среду, 1 марта, о задержании мужчины, который пытался провезти в своем багаже взрывное устройство на территорию аэропорта.
«Устройство было обнаружено во время обычной проверки зарегистрированного багажа в понедельник в международном аэропорту Лихай-Вэлли», говорится в заявлении Агентства транспортной безопасности США (TSA).
Как отмечает источник, сигнал об опасности был получен, когда чемодан вошел в устройство досмотра багажа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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