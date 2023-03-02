Расторгуев уверен, что знаменитости, покинувшие РФ, вернутся с позором
2023-03-02 08:54
Исполнитель Николай Расторгуев не сомневается, что большинство известных линостей, покинувших Россию, обязательно вернется "с позором".
Лидер известной группы "Любэ" Николай Расторгуев ни на минуту не сомневается, что звезды, покинувшие родное государство, вернутся назад.
По мнению певца, уехали из России единицы. Те же, кто это сделал, "с позором" приедут обратно в родное государство.
Артист высказался по поводу коллег по сцене, не называя имен.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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