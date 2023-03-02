Пегова появилась на премьере сериала «Моя мама – шпион» в смелом мини, поразив окружающих своей стройностью
2023-03-02 09:11
Ирина Пегова прибыла на премьеру приключенческого многосерийного фильма "Моя мама – шпион" в мини-платье в компании незнакомого публике молодого человека. Стройная фигура артистки, которая раньше страдала от лишнего веса, поразила окружающих.
В российской столице прошло мероприятие, посвященное премьере приключенческой многосерийной картины "Моя мама - шпион" на ТНТ.
Ирина Пегова сыграла в сериале главную героиню.
Знаменитость прибыла на премьеру в мини-платье. Наряд продемонстрировал стройную фигуру актрисы.
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Она была не одна, а в обществе молодого человека, который незнаком публике.
Ирина была в хорошем настроении и даже продемонстрировала растяжку, позируя фотографам.
Опубликовано: Наталья Гончарова