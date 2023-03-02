Лепс высказался о Нагиеве, покинувшем большинство телевизионных проектов
Певец Григорий Лепс поделился мнением по поводу ухода актера Дмитрия Нагиева из большинства проектов на ТВ. Осуждать артиста исполнитель не стал.
Григорий Лепс высказался о Дмитрие Нагиеве и его уходе из большинства проектов на ТВ.
Напомним, что Дмитрий покинул шоу "Голос" и отказался выступать в качестве ведущего на "Премии Муз-ТВ".
Лепс осуждать коллегу не стал, заявив, что не знает, каковы причины его поступков. Также певец убежден, что принимать или не принимать предложение участвовать в различных передачах, личное дело каждого артиста.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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