Семенович, которая была партнершей Костомарова, высказалась о состоянии фигуриста

Певица Анна Семенович очень обеспокоена состоянием Романа Костомарова, так как каталась с ним в паре, когда была фигуристкой.

Анна Семенович убеждена, что на данном этапе самое главное для Романа Костомарова - поправиться и отправиться домой, где и стены помогают.

Артистка не сомневается, когда ее экс-партнер по фигурному катанию восстановится, он найдет, чем заниматься по жизни.

Певица больше других переживает о здоровье спортсмена, так как знает его с детства, когда они оба занимались фигурным катанием, но в разных группах.

Также Анна некоторое время каталась с Романом в паре.