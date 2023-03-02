Галанин и группа Серьга представили новый альбом с композициями на военную тематику

Сергей Галанин и группа "Серьга" представили новый альбом "Тебя не сломить" с композициями на военную тематику.

Сергей Галанин заявил, что все началось с композиции "Будем жить" на слова донецкого поэта Владимира Скобцова.https://www.youtube.com/watch?v=jDZlv65L6EU&t=11s

В клипе показаны документальные кадры, демонстрирующие жизнь в Донбассе.

В новый альбом Галанина и группы "Серьга" под названием "Тебя не сломить" вошли 12 треков, включая песню "Будем жить".