Боня обвинила Славу в алкоголизме, вызвав гнев певицы
2023-03-02 10:04
Виктория Боня обмолвилась о том, то певица Слава злоупотребляет алкогольными напитками, вызвав негодование "обвиняемой".
Известная ведущая и блогер Виктория Боня в передаче "Злые языки" сообщила, то певица Слава страдает от алкогольной зависимостью, чем вызвала гнев артистки.
Боня рассказала, как один раз перед выступлением Слава осушила бутылку 40-градусного алкоголя прямо в своей гримерке.
Исполнительница не оставила обвинение в свой адрес без ответа, назвав себя человеком с отличным физическим здоровьем, позволяющим ей одновременно работать, пить и отдыхать на полную катушку.
Опубликовано: Наталья Гончарова