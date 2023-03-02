Боня обвинила Славу в алкоголизме, вызвав гнев певицы

Виктория Боня обмолвилась о том, то певица Слава злоупотребляет алкогольными напитками, вызвав негодование "обвиняемой".

Известная ведущая и блогер Виктория Боня в передаче "Злые языки" сообщила, то певица Слава страдает от алкогольной зависимостью, чем вызвала гнев артистки.

Боня рассказала, как один раз перед выступлением Слава осушила бутылку 40-градусного алкоголя прямо в своей гримерке.

Исполнительница не оставила обвинение в свой адрес без ответа, назвав себя человеком с отличным физическим здоровьем, позволяющим ей одновременно работать, пить и отдыхать на полную катушку.