Невероятная мощь: 1750-сильный гиперкар SSC Tuatara

У Tuatara уходит 2,8 секунды, чтобы прыгнуть с 97 км в час до 195, или столько же времени, сколько McLaren 720S занимает, чтобы набрать 97 км/ч с нуля.

Если вы никогда не ездили на 707-сильном Hellcat, у вас есть шанс представить, как что-то с 1750 лошадиными силами может ускориться.

Это, конечно, то, для чего предназначены камеры:

Они таковы, что мы можем жить опосредованно через видео, такие как недавно загруженный SSC North America, который показывает свой потенциальный мировой рекордный гиперкар Tuatara, увеличивающийся с 97 км в час до 195 быстрее, чем большинство гиперкаров набирают 97 км/ч от нуля.