Невероятная мощь: 1750-сильный гиперкар SSC Tuatara
У Tuatara уходит 2,8 секунды, чтобы прыгнуть с 97 км в час до 195, или столько же времени, сколько McLaren 720S занимает, чтобы набрать 97 км/ч с нуля.
Если вы никогда не ездили на 707-сильном Hellcat, у вас есть шанс представить, как что-то с 1750 лошадиными силами может ускориться.
Это, конечно, то, для чего предназначены камеры:
Они таковы, что мы можем жить опосредованно через видео, такие как недавно загруженный SSC North America, который показывает свой потенциальный мировой рекордный гиперкар Tuatara, увеличивающийся с 97 км в час до 195 быстрее, чем большинство гиперкаров набирают 97 км/ч от нуля.
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Приводимый в действие 5,9-литровым твин-турбо V8, Tuatara может производить почти непостижимые 1350 лошадиных сил на 91-октановом топливе, а еще 400 можно разблокировать через E85.
Вместо того, чтобы болтать о том, что может сделать такая сила, мы позволим SSC показать вам.
У Tuatara уходит 2,8 секунды, чтобы прыгнуть с 97 км в час до 195, или столько же времени, сколько McLaren 720S занимает, чтобы набрать 97 км/ч с нуля.
Его пилот только сбавляет скорость только после достижения 228 км/ч, что может быть меньше половины конечной максимальной скорости Tuatara—SSC. Компания утверждает, что Tuatara—SSC может разогнаться до 482 км/ч.
Опубликовано: Евгений Прокофьев