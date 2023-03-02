Сорокалетний японский спорткар Datsun нашли почти новым
В переводе на нынешние деньги он стоил бы около $ 50 000 . Однако мы уверены, что эта черно-красная красота принесет гораздо больше, когда она отправится на аукцион.
Этот черно-красный Datsun 280ZX 10th Anniversary Edition 1980 года выпуска с 17 километрами на одометре был спрятан его владельцем. И сохранился как новый.
Только 500 из 3000 10th Anniversary Edition Z-cars были сделаны в черно-красной краской цветовой схеме, по данным интернет-клуба Z Car Club.
Эти Z-автомобили были настолько упакованы с заводскими дополнительными функциями, что коммерческие претензии они были "так щедро назначены, что практически нет вариантов."Наклейка на окно для этого автомобиля поддерживает это с помощью своего длинного списка бесплатных опций.
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Кроме некоторого пожелтения на пластмассе под капотом и наклейке, все еще цепляющейся за дорогую жизнь к окну с помощью некоторой скотч-ленты, ничто действительно не выдает возраст этого автомобиля.
У дедушки владельца этого редкого Z-автомобиля был дилерский центр Datsun, и владелец держал авто почти новым.
За это время он преодолел всего 11 миль. Кожаные сиденья выглядят удивительно гибкими и неповрежденными, нет ни одной трещины ни в одной из виниловых деталей отделки, которые можно заметить.
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Вся эта японская спортивная роскошь могла бы быть вашей за $ 13 990 в 1980 году.
Опубликовано: Евгений Прокофьев