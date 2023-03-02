Сорокалетний японский спорткар Datsun нашли почти новым

В переводе на нынешние деньги он стоил бы около $ 50 000 . Однако мы уверены, что эта черно-красная красота принесет гораздо больше, когда она отправится на аукцион.

Этот черно-красный Datsun 280ZX 10th Anniversary Edition 1980 года выпуска с 17 километрами на одометре был спрятан его владельцем. И сохранился как новый.

Только 500 из 3000 10th Anniversary Edition Z-cars были сделаны в черно-красной краской цветовой схеме, по данным интернет-клуба Z Car Club.

Эти Z-автомобили были настолько упакованы с заводскими дополнительными функциями, что коммерческие претензии они были "так щедро назначены, что практически нет вариантов."Наклейка на окно для этого автомобиля поддерживает это с помощью своего длинного списка бесплатных опций.