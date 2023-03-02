Памятник Илону Маску, или просто очередной мем
2023-03-02 10:22
На фоне кризиса и проблем в экономике американцы вынуждены обращаться к глубоко архаическим практикам для привлечения инвестиций. В американском городе Талса решили призвать Илона Маска с помощью гигантской статуи Илона Маска.
Жители Талсы (штат Оклахома, США) превратили гигантскую скульптуру «Золотой бурильщик» в статую основателя компании Tesla Илона Маска, чтобы с ее помощью убедить предпринимателя открыть новый завод компании у них в городе.
Памятник высотой 75 футов (около 22 метров) была построен в 1960-х. Об этом писало издание Fox News.
Статуя — символ Талсы. Она символизирует развитие нефтяной промышленности штата.
Местные жители, ратующие за экономику города, исправили надпись на поясе «Золотого бурильщика» с Tulsa (Талса) на Tesla, добавили логотип автопроизводителя и раскрасили лицо каменного рабочего.
Опубликовано: Антон Райт