Супруга Гира сообщила о самочувствии актера, которого госпитализировали с воспалением легких во время отдыха в Мексике

Жена актера Ричарда Гира Александра Сильва рассказала, как чувствует себя ее 73-летний муж, которого госпитализировали с воспалением легких во время отдыха в Мексике.

В конце февраля актер Ричард Гир был экстренно госпитализирован в больницу Мексики, куда он прибыл с семьей отпраздновать день рождения своей жены Александры Сильвы.

Супруга и дети артиста также заболели, но в больницу угодил только глава семейства. Антибиотики, назначенные знаменитости, поставили его на ноги.

Сильва сообщила, что почти все члены семьи здоровы, но "сражаться" с недугом им пришлось около 3 недель.