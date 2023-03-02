Кучера рассказал о значении своих тату

Известный в России актер и ведущий Оскар Кучера назвал татуировки способом самовыражения.

Оскар Кучера, несмотря на уже немолодой возраст, находится в отличной физической форме.

Будучи гостем программы "Север Шоу", артист решил похвалиться не только спортивной выправкой, но и своими татуировками.

Звезда экрана отметил, что нательные рисунки на руках и спине сделал в молодые годы.

Своим любимым тату Кучера считает то, что набито на левой груди. Здесь изображен тигр - защитник деревни, который символизирует мужчину, который является каменной стеной для своих родных.