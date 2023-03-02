Агенты ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре за шпионаж на Украину

Сотрудники ФСБ произвели задержание россиянина, который был уличён в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

2 марта центр по связям с общественностью при Федеральной службе безопасности России сообщил, что агенты ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) при Минобороны Украины, связавшись с сотрудниками данного ведомства через соцсети.

По данным ФСБ, задержанный намеревался собирать разведданные про военные объекты Министерства обороны РФ в Хабаровском крае, передавая сведения украинской стороне.