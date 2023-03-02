«РИА Новости»: бойцы «Вагнера» собирают тела солдат ВСУ в Артемовске

Издание "РИА Новости" утверждает, что российские военные собирают тела погибших украинских солдат на Артемовском направлении.

2 марта военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" пообщались с бойцом частной военной кампании "Группа Вагнера", который принимает участие в российской спецоперации на территории Артемовска в Донецкой Народной республике. По словам опрошенного, он и его сослуживцы собирают тела и жетоны погибших в городе украинских солдат.

Представитель ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что сбор сведений о ликвидированных бойцах ВСУ необходим для того, чтобы родственники смогли их опознать и достойно похоронить.