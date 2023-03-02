Маск, признанный самым богатым человеком в мире, через двое суток снова теряет этот титул

Илон Маск, которому присуждено звание самого богатого человека, не смог держать первенство более двое суток. Он снова оказывается на вторых ролях.

Двое суток назад Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя недавнего лидера списка, главы LVMH Бернара Арно.

На сегодняшний день Маск снова второй с капиталом в 184 000 000 000 долларов.

Его состояние упало за 48 часов на 2 000 000 000 из-за падения акций Tesla.