Маск, признанный самым богатым человеком в мире, через двое суток снова теряет этот титул
2023-03-02 11:21
Илон Маск, которому присуждено звание самого богатого человека, не смог держать первенство более двое суток. Он снова оказывается на вторых ролях.
Двое суток назад Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя недавнего лидера списка, главы LVMH Бернара Арно.
На сегодняшний день Маск снова второй с капиталом в 184 000 000 000 долларов.
Его состояние упало за 48 часов на 2 000 000 000 из-за падения акций Tesla.
Опубликовано: Наталья Гончарова