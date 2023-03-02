NYT: коалиция США по поддержке Киева развалится из-за усталости граждан

Издание New York Times сообщило о риске распада американской коалиции по поддержке Украины.

Журналисты американской газеты The New York Times уведомляют, что издание "Ассошиэйтед Пресс" провело социологический опрос, согласно которому в мае прошлого года порядка шестидесяти процентов граждан Соединённых Штатов выступали за оказание военной и финансовой поддержки Украины, однако к настоящему моменту этот показатель упал до сорока восьми процентов.

По мнению аналитиков из NYT, из-за усталости граждан США от украинской темы созданная администрацией Вашингтона коалиция по поддержке Киева может распасться.