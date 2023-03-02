Андрей Марочко рассказал о фиксации случаев потерь в рядах украинской армии, связанных с некачественными боеприпасами.

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что страны-доноры помощи Украине из числа коллективного Запада наладили производство боеприпасов советского образца для их передачи украинским войскам, однако когда данные снаряды попали на фронт, вскрылся факт их некачественности.

По словам Марочко, подразделения ВСУ вынуждены вручную перебивать поставляемые западными странами снаряды, некоторые из которых взрываются прямо в канале ствола, что ведёт к небоевым потерям в рядах армии Украины.