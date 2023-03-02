Дата выхода картины Super Mario Bros. Movie перенесена

2023-03-02 11:40

В октябре прошлого года вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов "Super Mario Bros. Movie". перенесена

Режиссерами проекта "Super Mario Bros. Movie" являются Аарон Хорват и Майкл Еленик, сценаристом выступил Мэтью Фогель.

Картина символизирует  успешное сотрудничество Nintendo и Illumination, а его производством занималась знаменитая "Universal Pictures", объявившая новую дату премьеры.

5 апреля 2023 года американцы смогут насладиться просмотром анимационного фильма.

Опубликовано: Наталья Гончарова