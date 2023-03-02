Дата выхода картины Super Mario Bros. Movie перенесена
2023-03-02 11:40
В октябре прошлого года вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов "Super Mario Bros. Movie". перенесена
Режиссерами проекта "Super Mario Bros. Movie" являются Аарон Хорват и Майкл Еленик, сценаристом выступил Мэтью Фогель.
Картина символизирует успешное сотрудничество Nintendo и Illumination, а его производством занималась знаменитая "Universal Pictures", объявившая новую дату премьеры.
5 апреля 2023 года американцы смогут насладиться просмотром анимационного фильма.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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