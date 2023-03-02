Жилой дом загорелся в селе Сушаны Брянской области из-за атаки дрона ВСУ

Александр Богомаз сообщил о последствиях нападения украинского беспилотника на российское село Сушаны.

Днём 2 марта губернатор Брянской области России Александр Богомаз публично заявил, что беспилотный летательный аппарат украинской армии сбросил бомбу на жилой дом в приграничном селе Сушаны, что стало причиной его возгорания. По словам Богомаза, профильные службы уже заняты тушением пожара.

Также Богомаз утверждает, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в село Любечане Брянской области, убив мужчину и ранив ребёнка.