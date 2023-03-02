Жилой дом загорелся в селе Сушаны Брянской области из-за атаки дрона ВСУ
Александр Богомаз сообщил о последствиях нападения украинского беспилотника на российское село Сушаны.
Днём 2 марта губернатор Брянской области России Александр Богомаз публично заявил, что беспилотный летательный аппарат украинской армии сбросил бомбу на жилой дом в приграничном селе Сушаны, что стало причиной его возгорания. По словам Богомаза, профильные службы уже заняты тушением пожара.
Также Богомаз утверждает, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в село Любечане Брянской области, убив мужчину и ранив ребёнка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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