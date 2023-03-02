Наследник Бена Квеллера Дориан Зев разбился в аварии
2023-03-02 11:46
16-летний наследник исполнителя Бена Квеллера Дориан Зев скончался 27 февраля. Молодой человек стал жертвой ДТП.
Супруга Бена Квеллера Лиз сообщила в соцсетях, что их сын Дориан Зев разбился в автомобильной аварии. Не стало подростка 27 февраля. Больше никаких подробностей о трагедии нет.
16-летний Дориан пошел по стопам отца и уже делал некоторые успехи в музыкальной карьере, выступая под псевдонимом Zev.
Мать покойного рассказала в своем сообщении, что ее сын был светлым человеком необыкновенной доброты, которой сейчас так мало на земле.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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