Наследник Бена Квеллера Дориан Зев разбился в аварии

16-летний наследник исполнителя Бена Квеллера Дориан Зев скончался 27 февраля. Молодой человек стал жертвой ДТП.

Супруга Бена Квеллера Лиз сообщила в соцсетях, что их сын Дориан Зев разбился в автомобильной аварии. Не стало подростка 27 февраля. Больше никаких подробностей о трагедии нет.

16-летний Дориан пошел по стопам отца и уже делал некоторые успехи в музыкальной карьере, выступая под псевдонимом Zev.

Мать покойного рассказала в своем сообщении, что ее сын был светлым человеком необыкновенной доброты, которой сейчас так мало на земле.