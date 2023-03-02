Шольц: свыше трёх тысяч солдат ВСУ прошли обучение в Германии

Олаф Шольц рассказал о программе обучения украинских солдат немецкими инструкторами.

В четверг днём канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал новое сообщение на странице в социальных сетях, где публично заявил, что с начала специальной военной операции армии России в Украине более трёх тысяч солдат украинских вооружённых сил прошли обучение на территории ФРГ.

По словам Шольца, в ближайшее время немецкие инструкторы ожидают прибытия ещё порядка тысячи бойцов ВСУ в Германию для включения их в программу обучения.