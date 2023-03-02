Шольц: свыше трёх тысяч солдат ВСУ прошли обучение в Германии
2023-03-02 11:51
Олаф Шольц рассказал о программе обучения украинских солдат немецкими инструкторами.
В четверг днём канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал новое сообщение на странице в социальных сетях, где публично заявил, что с начала специальной военной операции армии России в Украине более трёх тысяч солдат украинских вооружённых сил прошли обучение на территории ФРГ.
По словам Шольца, в ближайшее время немецкие инструкторы ожидают прибытия ещё порядка тысячи бойцов ВСУ в Германию для включения их в программу обучения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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