Олаф Шольц не верит, что остановка поставок вооружений Украине приведёт к миру в регионе.

Днём четверга канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что мировая общественность не добьётся устойчивого мира в Украине требованиями о прекращении передачи западного оружия и боеприпасов подразделениям ВСУ. При этом Шольц заверил, что подписание мирного соглашения с Россией без учёта позиции Киева невозможно.

Также Олаф Шольц отметил китайский мирный план по урегулированию украинского кризиса, в очередной раз попросив администрацию Пекина повлиять на коллег из Москвы.