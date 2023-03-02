Шольц: после прекращения поставок оружия Киеву мира с Россией не будет
Олаф Шольц не верит, что остановка поставок вооружений Украине приведёт к миру в регионе.
Днём четверга канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что мировая общественность не добьётся устойчивого мира в Украине требованиями о прекращении передачи западного оружия и боеприпасов подразделениям ВСУ. При этом Шольц заверил, что подписание мирного соглашения с Россией без учёта позиции Киева невозможно.
Также Олаф Шольц отметил китайский мирный план по урегулированию украинского кризиса, в очередной раз попросив администрацию Пекина повлиять на коллег из Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Наталья Гончарова
Молодые пожаловались, что потеряли огромные деньги из-за того, что больше половины гостей не пришли на их свадьбу
Новоиспеченные муж и жена были шокированы тем, что на их свадьбу вместо приглашенных 88 гостей, пришли меньше 40. Молодые люди потеряли тысячи долларов из-за этого.Подробнее...
-
-