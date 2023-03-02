Лавров: страны Запада без зазрения совести хоронят «зерновую сделку»

Сергей Лавров заявил о нежелании Запада способствовать работе зерновой сделки, которая является инициативой генерального секретаря ООН.

Днём 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что государства коллективного Запада осознанно прилагают максимальные усилия для того, чтобы похоронить "зерновую сделку", которая является продуктом договорённостей в Стамбуле между представителями РФ, Украины, Турции и ООН.

При этом Лавров напомнил, что инициатором заключения "зерновой сделки" является генсек Организации объединённых наций Антониу Гутерриш.