Фергюсон заявила, что ее бывшая свекровь, королева Елизавета 2 была для нее кумиром
2023-03-02 12:24
Сара Фергюсон призналась, что ее экс-свекровь, королева Елизавета 2 была для нее настоящим кумиром. Она назвала покойную национальной иконой.
Герцогина Йорская Сара Фергюсон в интервью PEOPLE рассказала о своей любимой, ныне покойной экс-свекрови, королеве Елизавете 2.
Фергюсон сообщила, что для нее королевская особа была кумиром, национальной иконой.
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Сара вспомнила, что у Елизаветы 2 была самая большая вера в людей. Она понимала, как сделать так, чтобы окружающие в ее присутствии чувствовали себя комфортно, могла успокоить в любой ситуации.
Опубликовано: Наталья Гончарова