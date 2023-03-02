Сенат США принял проект о рассекречивании всех данных по COVID-19
2023-03-02 12:29
Американский Сенат проголосовал за рассекречивание разведданных о появлении коронавируса.
Сенатор от республиканской партии в штате Миссури Джош Хоули уведомляет, что Сенат США единогласно одобрил проект, требующий от правительства рассекретить все разведывательные данные о происхождении коронавирусной инфекции, повлекшим за собой начало пандемии COVID-19.
По мнению Хоули, мировая общественность имеет право получить все имеющиеся достоверные сведения, которые проливали бы свет на происхождение коронавируса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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