Украинская ДРГ уничтожила электроподстанцию в Брянской области

В брянской области России сейчас действует группа диверсантов из украинской армии.

Группа диверсантов из Украины проникла на территорию Брянской области, такое заявление сделал губернатор региона Богомаз. Сейчас, сообщает riafan, диверсанты подорвали несколько объектов критической инфраструктуры.

"Электроподстанция и газовая станция подверглись взрыву в Климовском районе Брянской области", - говорится в сообщении источника.

Также известно о том, что украинцы обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего был убит мужчина, а также ранена несовершеннолетняя девочка