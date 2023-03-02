Представьте, что вас заставляют жить с вашим боссом, а в Гонконге это норма

Представьте, что вас заставляют жить с вашим боссом. Это касается почти 400 000 женщин в Гонконге.

Когда Марта приехала в Гонконг в 2011 году, она была 29-летней матерью-одиночкой, которая искала работу. Она знала, что иностранные домашние работники часто получают гораздо более высокую зарплату, чем дома.

До того, как она приехала, кадровое агентство нашло ей работу в качестве помощника, что представляло из себя работу домработницей, личным шеф-поваром, няней и смотрителем.

И, как почти все помощники в Гонконге, она по закону должна была жить в доме своего работодателя. Что привело к шести месяцам физического и морального насилия.

Жестокое обращение, которое описывает Марта, не редкость в Гонконге, где проживает более 390 000 помощников, которые в основном приезжают из Филиппин и Индонезии.

В ходе опроса 5023 помощников в прошлом году 15% респондентов заявили, что подвергались физическому насилию во время работы.

И 2% сообщили, что подверглись сексуальному насилию или преследованию, по данным правозащитной организации «Миссия трудящихся-мигрантов» (MFMW), которая проводила опрос. Проблемы плохих условий труда и жизни являются общими жалобами.