Трэвиса Скотта ищет полиция из-за того, что он напал на мужчину в ночном клубе Нью-Йорка
2023-03-02 12:52
30-летнего рэпера Трэвиса Скотта разыскивает полиция Нью-Йорка из-за нападения артиста на мужчину в ночном клубе.
Американскому рэперу Трэвису Скотту грозит арест из-за того, что он ударил по лицу мужчину в ночном клубе Нью-Йорка. Ссора состоялась утром 1 марта.
Потерпевшим оказался звукорежиссер, который теперь требует от музыканта возмещения ущерба в 12 000 долларов.
Инцидент произошел в одном в увеселительном заведении Nebula в центре Манхэттена (район Нью-Йорка).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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