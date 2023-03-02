Трэвиса Скотта ищет полиция из-за того, что он напал на мужчину в ночном клубе Нью-Йорка

30-летнего рэпера Трэвиса Скотта разыскивает полиция Нью-Йорка из-за нападения артиста на мужчину в ночном клубе.

Американскому рэперу Трэвису Скотту грозит арест из-за того, что он ударил по лицу мужчину в ночном клубе Нью-Йорка. Ссора состоялась утром 1 марта.

Потерпевшим оказался звукорежиссер, который теперь требует от музыканта возмещения ущерба в 12 000 долларов.

Инцидент произошел в одном в увеселительном заведении Nebula в центре Манхэттена (район Нью-Йорка).