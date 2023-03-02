SpaceX запустила четырех астронавтов на Международную космическую станцию для НАСА

В том числе первого человека из арабского мира, отправляющегося на продолжительное месячное пребывание.

Ракета Falcon стартовала из Космического центра Кеннеди вскоре после полуночи, осветив ночное небо, направляясь к Восточному побережью.

Почти 80 зрителей из Объединенных Арабских Эмиратов наблюдали со стартовой площадки, как астронавт Султан аль-Нейади — всего второй эмиратец, совершивший полет в космос, — отправился в свою шестимесячную миссию.

На другом конце света, в Дубае и в других частях ОАЭ, школы и офисы транслируют запуск в прямом эфире.

Также на капсуле Dragon, которая должна прибыть на космическую станцию в пятницу: Стивен Боуэн из НАСА, отставной подводник ВМС, совершивший три полета на шаттле, и Уоррен “Вуди” Хобург, бывший научный сотрудник Массачусетского технологического института и новичок в космосе, и Андрей Федяев.