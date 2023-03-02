Мадонна закрутила роман с тренером по боксу, которому нет и 30 лет

64-летняя исполнительница Мадонна состоит в романтических отношениях с тренером по боксу Джошшем Поппером, которому всего 29 лет.

Мадонна не перестает удивлять. Она недолго горевала по поводу расставания с моделью Эндрю Дарнелле, которому исполнилось всего 23 года.

На этот раз 64-летняя певица решила встречаться с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером.

Боксер является тренером одного из 6 детей знаменитости.