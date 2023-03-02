Мадонна закрутила роман с тренером по боксу, которому нет и 30 лет
2023-03-02 13:05
64-летняя исполнительница Мадонна состоит в романтических отношениях с тренером по боксу Джошшем Поппером, которому всего 29 лет.
Мадонна не перестает удивлять. Она недолго горевала по поводу расставания с моделью Эндрю Дарнелле, которому исполнилось всего 23 года.
На этот раз 64-летняя певица решила встречаться с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером.
Боксер является тренером одного из 6 детей знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Наталья Гончарова
Молодые пожаловались, что потеряли огромные деньги из-за того, что больше половины гостей не пришли на их свадьбу
Новоиспеченные муж и жена были шокированы тем, что на их свадьбу вместо приглашенных 88 гостей, пришли меньше 40. Молодые люди потеряли тысячи долларов из-за этого.Подробнее...
-