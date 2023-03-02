Путин созвал экстренное заседание Совбеза на фоне проникновения ДРГ В Брянскую область
2023-03-02 13:20
В России пройдет экстренное заседание Совета Безопасности, сообщают в интернете российские СМИ
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие несколько часов проведет экстренное заседание Совета безопасности.
Такое решение принято на фоне проникновения на территорию Брянской области России группы из украинских диверсантов.
"В ближайшие часы Владимир Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ", - пишет "Московский Комсомолец".
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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