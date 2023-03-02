Молодые пожаловались, что потеряли огромные деньги из-за того, что больше половины гостей не пришли на их свадьбу

Новоиспеченные муж и жена были шокированы тем, что на их свадьбу вместо приглашенных 88 гостей, пришли меньше 40. Молодые люди потеряли тысячи долларов из-за этого.

Молодые люди Грей и Никс Нарваез-Драгионы, обоим из которых по 18 лет, сыграли свадьбу.

На праздник они позвали 88 человек, которые ответили согласием на приглашение.

На торжество пришло менее 40 гостей. Данное обстоятельство принесло молодым финансовые потери в 2500 долларов, которые они заплатили за угощение, ди-джея и подарки для приглашенных.

Молодожены уверяют, что ни один из гостей не был случайным человеком в их жизни.

В Сети новоиспеченные муж и жена получили большую поддержку, а клип о их страданиях стал вирусным.