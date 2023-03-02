DoRzeczy: Турагентства Украины организуют туры в Бучу , Гостомель, Ирпень и Киев

СМИ сообщают о "военном туризме" в Украине. Турагентства организовают поездки в такие места, как Буча, Гостомель, Ирпень и Киев, сообщает портал DoRzeczy.

После начала российской СВО на Украине 24 февраля 2022 года Буча под Киевом, еще не прославившаяся тогда интересом туристов, стала популярным местом для путешествий. Этому способствовали фотографии, которые благодаря СМИ разлетелись по всему миру.

Туристы могут воспользоваться предложениями путешествий в такие места, как Буча , Гостомель, Ирпень или Киев. Цена такой поездки составляет около 250 евро. Кроме того, компании гарантируют англоговорящего гида и беседы с местным населением, а также указывают, что посетители следуют "безопасным маршрутам".

"Обычно они приезжают сами, иногда автостопом. Они ездят в разрушенные места, например, чтобы услышать взрывы и сделать фото для Instagram", — делится с порталом Business Insider журналист и волонтер Якуб Стасяк, проживающий в Украине.

Он говорит, что это "невероятно глупо", но все равно привлекает любителей адреналина. Некоторые приходят под предлогом гуманитарной помощи. Реальной помощи они не привозят, а только какие-то мелкие припасы.