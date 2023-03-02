ГПК Беларуси объявил об усилении охраны на границе с Украиной из-за действий ДРГ
Белорусские пограничники будут усиленно нести службу в граничащих с Украиной регионах.
Белорусский пограничный комитет сообщил, что граница с Украиной на фоне событий в Брянской области будет находиться под усиленным контролем.
"Госпогранкомитет Беларуси на фоне событий в Брянской области заявил РИА Новости, что граница с Украиной под пристальным контролем", - пишет РИА.
Напомним, что сейчас в Брянской области идут столкновения росгвардии и других силовых структур с диверсантами ВСУ.
Опубликовано: Николай Скира
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Антон Райт
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