Концерт Слепакова в Таллине не понравился ни эстонцам, ни россиянам

Комик Семен Слепаков выступил с концертной программой в Таллине, вызвав смешанные чувства у тех, кто пришел на мероприятие.

На днях юморист Семен Слепаков выступил с концертом в эстонской столице.

Не всем понравилась программа артиста.

Дело в том, что комик позволил себе шутить не только о России, которую покинул, но и о жителях Эстонии и даже о верхушке власти государства.

Многие эстонцы и гости страны заявили, что очень разочарованы концертом и жалеют о потраченных средствах.