Концерт Слепакова в Таллине не понравился ни эстонцам, ни россиянам
2023-03-02 13:34
Комик Семен Слепаков выступил с концертной программой в Таллине, вызвав смешанные чувства у тех, кто пришел на мероприятие.
На днях юморист Семен Слепаков выступил с концертом в эстонской столице.
Не всем понравилась программа артиста.
Дело в том, что комик позволил себе шутить не только о России, которую покинул, но и о жителях Эстонии и даже о верхушке власти государства.
Многие эстонцы и гости страны заявили, что очень разочарованы концертом и жалеют о потраченных средствах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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