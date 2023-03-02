Расторгуев, узнав, что Слепаков вернулся на российское ТВ, призвал убрать комика из всех передач
2023-03-02 13:45
Николай Расторгуев, узнав от журналистов, что Семена Слепакова по-прежнему показывают в российском телеэфире, заявил, что это очень плохо и юмористу не место на отечественном экране.
Корреспонденты издания "МК" удивили лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева новостью о том, что юморист Семен Слепаков по-прежнему "светится" на российских экранах.
ТНТ4 транслировал недавно программу с участием комика.
Исполнитель заявил, что это недопустимо. Слепакова следует удалить из российского эфира полностью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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