Невероятная перевозка грузовой техники Unit Rig MT-5500

Марк Цукерберг издал распоряжение об изменении структуры Meta в рамках "года эффективности"

Facebook, старейшая и крупнейшая мета-платформа, будет реорганизована, чтобы больше походить на Instagram. Менеджерам говорят, что они ожидают понижения в должности, что ставит их в "прямую конкуренцию" с отчетами.

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