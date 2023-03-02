Невероятная перевозка грузовой техники Unit Rig MT-5500
2023-03-02 13:50
Слово «грузовик» наделено мощью и подразумевает особые способности машин. Но следующая пятерка вызывает особый трепет даже у людей, склонных к гигантомании.
Разумеется, при виде такого великана на дороге обязательно появятся зеваки.
Скорее всего участники движения не будут объезжать громадину «десятой дорогой».
По виду можно предположить, что в качестве Слона выступает американец Unit Rig MT-5500 грузоподъемностью 326 т, которого эксплуатируют на карьерах и горных выработках.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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