Невероятная перевозка грузовой техники Unit Rig MT-5500

2023-03-02 13:50

Слово «грузовик» наделено мощью и подразумевает особые способности машин. Но следующая пятерка вызывает особый трепет даже у людей, склонных к гигантомании.

Разумеется, при виде такого великана на дороге обязательно появятся зеваки.

Скорее всего участники движения не будут объезжать громадину «десятой дорогой».

По виду можно предположить, что в качестве Слона выступает американец Unit Rig MT-5500 грузоподъемностью 326 т, которого эксплуатируют на карьерах и горных выработках.

Опубликовано: Антон Райт