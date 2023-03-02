Жизнь Джесс Уильямс с двумя маленькими детьми спас холодильник

В городе Нит (Уэльс, Великобритания) женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику.

Израненная 31-летняя Джесс Уильямс с двумя маленькими детьми была обнаружена соседом, спасателем в отставке Джеффом Дэвисом.

Валлийка находилась за холодильником, принявшим на себя удар обломков здания.

Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном критическом состоянии.

Начато расследование инцидента. По предварительной информации, дом был разрушен в результате взрыва бытового газа.