Жизнь Джесс Уильямс с двумя маленькими детьми спас холодильник
В городе Нит (Уэльс, Великобритания) женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику.
Израненная 31-летняя Джесс Уильямс с двумя маленькими детьми была обнаружена соседом, спасателем в отставке Джеффом Дэвисом.
Валлийка находилась за холодильником, принявшим на себя удар обломков здания.
Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном критическом состоянии.
Начато расследование инцидента. По предварительной информации, дом был разрушен в результате взрыва бытового газа.
Опубликовано: Владимир Беть
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Антон Райт
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