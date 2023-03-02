Мотор в элюминаторе: необычный тюнинг "Копейки"
Что может быть непознанного в тюнинге вазовской "классики". За пол-века автолюбители на просторах СССР успели попробовать все, от розочек и тормозной жидкости в фарах до турецкого Литья, китайских обвесов и сложных пневмоподвесок.
И все же находятся умельцы, способные всех удивить.
Автолюбитель настолько облагородил моторный отсек, что решил выставить его напоказ, буквально прорубив окно.
Получилось круто: отполированные внутренности притягивают взгляды.
При этом мотор не должен пачкаться, ведь заводской уплотнитель и стекло от какого-то автобуса не пропускают воду и пыль.
Главное - стоимость такой доработки совершенно смешная, и вправду народный тюнинг.
Опубликовано: Владимир Беть
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Антон Райт
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