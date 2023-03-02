Мотор в элюминаторе: необычный тюнинг "Копейки"

Что может быть непознанного в тюнинге вазовской "классики". За пол-века автолюбители на просторах СССР успели попробовать все, от розочек и тормозной жидкости в фарах до турецкого Литья, китайских обвесов и сложных пневмоподвесок.

И все же находятся умельцы, способные всех удивить.

Автолюбитель настолько облагородил моторный отсек, что решил выставить его напоказ, буквально прорубив окно.

Получилось круто: отполированные внутренности притягивают взгляды.

При этом мотор не должен пачкаться, ведь заводской уплотнитель и стекло от какого-то автобуса не пропускают воду и пыль.

Главное - стоимость такой доработки совершенно смешная, и вправду народный тюнинг.