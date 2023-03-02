Рудковская рассказала, в какую сумму вылилось продюсирование Билана
Музыкальный продюсер Яна Рудковская и певец Дима Билан сотрудничают уже в течение 18 лет. Рудковская призналась, что много средств вложила в артиста, которые окупились, но позднее.
Яна Рудковская рассказала, что на первые выступления Дмитрия Билана уходило по 2 000 000 долларов. Выручка от концертов не всегда достигала этой цифры.
Такое положение не пугало деятеля шоу-бизнеса, так как она понимала, что вкладывает инвестиции в выгодный проект, который вскоре принесет гораздо больше вложенных в него средств.
Сейчас певец собирает огромные залы и денег зарабатывает предостаточно. Хватает и самому артисту, и его продюсеру.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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