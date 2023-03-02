Из простых китайских рыбхозов к плавучим электрическим станциям, новая тенденция Поднебесной

В Китае начали активное строительство плавучих солнечных станций на водоемах рыбных хозяйств. За счет дополнительной продажи электроэнергии ожидается рост прибыли таких рыбхозов до $50 млн. ежегодно.

Первая такая станция появилась на водохранилище Чанхэ и Чжоусян в городском уезде Цыси. Ее совокупная мощность составляет — 320 МВт.

Экспериментальная часть в 200 МВт запущена еще в 2017 году, теперь их нарастили еще на 120 МВт.

При этом проект никак не сказался на разведение в этом водоеме рыбы, более того минимизирует испарение тем самым сохраняя водные ресурсы. Как результат, помимо поставок свежих морепродуктов ферма предлагает еще и электроэнергию.

Потребители получают электроэнергию с такой станции по цене $0,12 за кВт*ч. В течение года плавучая станция выдаст в сеть 352 млн кВт*ч.

Из этого следует, что ежегодный доход владельцев составит 45 млн. долларов США. Любопытно, но разведение рыбы приносит всего $5 млн в год. Итого девятикратная прибыль от дополнительного использования водного пространства.